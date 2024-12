Trump zegt hard in te grijpen als gijzelaars Gaza niet vrijkomen

PALM BEACH (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump eist dat de gijzelaars in de Gazastrook nog voor zijn aantreden worden vrijgelaten. "Anders barst de hel los in het Midden-Oosten", waarschuwt hij in een bericht op zijn platform Truth Social.

Trump schrijft dat "iedereen de mond vol heeft" over de gijzelaars. "Maar er wordt alleen gepraat, geen actie ondernomen", vervolgt de Republikein. Hij wil dat de gijzelaars nog voor zijn aantreden op 20 januari vrijkomen.

Gebeurt dat niet, dan "worden degenen die verantwoordelijk zijn harder getroffen dan iemand ooit is getroffen in de lange geschiedenis van de Verenigde Staten", aldus Trump. Hij treedt verder niet in detail over wat hij van plan is.

Palestijnse strijders van groepen als Hamas namen zo'n 250 gijzelaars mee toen ze op 7 oktober 2023 een bloedige aanval uitvoerden op Israël. Er vielen toen ook ongeveer 1200 doden.

Een deel van de gijzelaars is later omgekomen, gered of geruild. Trump noemde de Gazastrook niet, maar sprak over de gijzelaars in het Midden-Oosten.