Trump: Zelensky komt vrijdag deal over grondstoffen tekenen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt deze week een overeenkomst te sluiten met Oekraïne waarmee de Verenigde Staten geld kunnen verdienen aan grondstoffen in dat land. "President Zelensky komt vrijdag, dat is nu bevestigd", verklaarde hij bij de opening van zijn eerste kabinetsvergadering. Trump stelt dat de deal de VS 350 miljard dollar (zo'n 333 miljard euro) zal opleveren.

Volgens Trump gaat de overeenkomst om "zeldzame aarden en andere dingen". Hij zei dat Europa er 100 miljard dollar aan overhoudt. "Dat is een groot verschil, wij krijgen waarschijnlijk drie keer zo veel."

Trump noemde dat terecht omdat de Amerikaanse belastingbetaler volgens hem te veel geld heeft uitgegeven aan steun voor Oekraïne. Hij vindt het daarom tijd dat geld terugvloeit. De president herhaalde ook dat hij vindt dat Europese landen in de toekomst een groter deel van de steun aan Oekraïne op zich moeten nemen, omdat die dichterbij dat land liggen dan de VS. "Wij hebben een grote oceaan die ons scheidt."

Trump zei nog te werken aan een vredesdeal tussen Rusland en Oekraïne. Zo'n deal noemde hij "veruit het belangrijkste".