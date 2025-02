Exor verkoopt grote hoeveelheid Ferrari-aandelen

AMSTERDAM (ANP) - De van oorsprong Italiaanse investeerder Exor is van plan 7 miljoen aandelen van sportautofabrikant Ferrari te verkopen. Door zijn belang in het bedrijf te verkleinen wil het investeringsfonds van de zakenfamilie Agnelli zijn portefeuille diverser maken. Exor kan de opbrengst van de aandelenverkoop tegelijkertijd gebruiken voor een nieuwe overname, meldt het bedrijf.

De verkoop levert naar verwachting rond de 3 miljard euro op. Daarvan gebruikt de investeerder 1 miljard euro om eigen aandelen in te kopen, wat gunstig is voor de waarde van de overgebleven stukken.

Exor is de grootste aandeelhouder van Ferrari met een belang van bijna 25 procent. Na de verkoop van aandelen aan institutionele beleggers zal dat 20 procent zijn. Daarmee blijft Exor het grootste aandelenbelang hebben in het sportwagenmerk. De verkoop is naar verwachting aanstaande maandag afgerond.

John Elkann, topman van Exor, benadrukt dat de belegging in Ferrari gunstig is geweest voor het investeringsfonds. De prestaties van de autofabrikant waren een "grote drijvende kracht" achter de sterke stijging van de waarde van de beleggingsportefeuille van Exor.