Trump ziet geen sterke onderhandelingspositie Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 20:58
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat Iran geen sterke positie heeft in de aangekondigde onderhandelingen over een einde aan de oorlog die de VS met Israël eind februari tegen Iran begonnen.
"Ze hebben geen kaarten", aldus Trump op sociale media. Volgens hem is het enige waar Iran druk mee kan uitoefenen de greep op de strategische Straat van Hormuz. De Iraniërs hebben "enkel een korte periode waarin ze de wereld kunnen afpersen met de internationale waterweg. De enige reden dat ze nog in leven zijn, is om te onderhandelen."
Iran heeft naast de controle over de zeestraat verrassend en met toenemend succes teruggeslagen met raketten die steeds vaker doel treffen. De peperdure luchtafweer in de Golfstaten, op Amerikaanse bases in de regio en in Israël zou uitgeput raken. De oorlog veroorzaakt ook prijsstijgingen van onder meer olie en kunstmest. Trump zou om economische en politieke redenen snel van de oorlog af willen volgens veel waarnemers in de VS en in de regio.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

