Libanon meldt stijging dodental na Israëlische aanvallen

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 21:01
BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Libanon meldt dat het dodental is opgelopen na de Israëlische aanvallen van woensdag. Het geweld heeft 357 mensen het leven gekost, aldus het ministerie van Gezondheid vrijdag. Het aantal gewonden ligt op 1223.
Het ministerie maakte donderdag bekend dat zeker 303 doden waren gevallen, maar verklaarde toen ook dat het dodental nog kon oplopen. De Israëlische aanvallen van woensdag waren de dodelijkste sinds het geweld tussen Israël en Hezbollah op 2 maart weer oplaaide. De Israëlische krijgsmacht claimt die dag meer dan 180 militanten van Hezbollah te hebben gedood. De telling is nog niet afgerond, aldus een verklaring van vrijdag.
Volgens Libanon zijn sinds 2 maart minstens 1953 mensen omgekomen door Israëlische aanvallen. Meer dan 6300 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoeveel van hen voor Hezbollah vochten. Bronnen binnen de groepering vertelden eind maart tegen persbureau Reuters dat sinds 2 maart meer dan vierhonderd Hezbollah-strijders zijn gedood.
