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Trump zou Ierse eenwording 'geweldig' vinden

Samenleving
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 12:58
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DUBLIN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zou graag zien dat Ierland en Noord-Ierland één land worden. "Ik wil geen problemen veroorzaken, maar ik zal je zeggen: ik zou het geweldig vinden als het verenigd wordt." Trump is in Ierland voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan.
Ierse eenwording kwam volgens Trump ter sprake in zijn gesprekken met zowel president Catherine Connolly als met premier Micheál Martin. "Het zal uiteindelijk gebeuren. Dan kan het net zo goed nu gebeuren", aldus Trump. "Het VK zal er iets over te zeggen hebben, natuurlijk. Maar volgens mij zou het een geweldig iets zijn. Wat kan er slecht aan zijn?"
Noord-Ierland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, de rest van het eiland vormt de Republiek Ierland. Die verdeling bestaat al ruim honderd jaar. De strijd tussen voor- en tegenstanders van vereniging van Ierland is met veel strijd gepaard gegaan, al kwam in 1998 met het Goedevrijdagakkoord een einde aan het zwaarste geweld.
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