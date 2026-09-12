ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dam stroomt vol met deelnemers klimaatmars

Samenleving
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 13:13
anp120926078 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De Dam in Amsterdam stroomt zaterdagmiddag vol met mensen die meedoen aan de klimaatmars, die iets voor 14.00 uur begint. Veel deelnemers hebben spandoeken of protestborden bij zich. De teksten op veel van die borden hebben betrekking op de hitterecords van afgelopen zomer, ziet een verslaggever. 'Dit was de koudste zomer van de rest van je leven', staat bijvoorbeeld op een bord van Greenpeace.
Op de Dam zwaaien mensen met vlaggen, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion (XR). Ook zijn er Palestijnse vlaggen te zien.
De klimaatmars van 2,5 kilometer wordt georganiseerd door de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie, bestaande uit milieu- en maatschappelijke organisaties. De route loopt van de Dam naar het Museumplein, via onder meer het Rokin, Muntplein en de Vijzelstraat.
loading

POPULAIR NIEUWS

264829852_m

Onder Italië gebeurt iets vreemds: de aardkorst gaat er langzaam open als een rits

goede-doelen-logos-collage

Zoveel verdienen de directeuren van de bekendste goede doelen

gandr-collage (2)

Sjeik betaalt hotelrekening van bijna half miljoen niet: Dorchester mag zijn Ferrari-Fiat verkopen

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheek nu vastzetten of wachten op een vredesakkoord? Twee scenario's doorgerekend

168673208_m

Nog één keer die zomer: dinsdag wordt het weer warm

ANP-561153329

Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-Kamerlid Faber

Loading