Dam stroomt vol met deelnemers klimaatmars

AMSTERDAM (ANP) - De Dam in Amsterdam stroomt zaterdagmiddag vol met mensen die meedoen aan de klimaatmars, die iets voor 14.00 uur begint. Veel deelnemers hebben spandoeken of protestborden bij zich. De teksten op veel van die borden hebben betrekking op de hitterecords van afgelopen zomer, ziet een verslaggever. 'Dit was de koudste zomer van de rest van je leven', staat bijvoorbeeld op een bord van Greenpeace.

Op de Dam zwaaien mensen met vlaggen, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion (XR). Ook zijn er Palestijnse vlaggen te zien.

De klimaatmars van 2,5 kilometer wordt georganiseerd door de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie, bestaande uit milieu- en maatschappelijke organisaties. De route loopt van de Dam naar het Museumplein, via onder meer het Rokin, Muntplein en de Vijzelstraat.