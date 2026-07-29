Trumps kandidaat Jay Clayton wordt nieuwe inlichtingenchef VS

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben de door president Donald Trump voorgedragen Jay Clayton bevestigd als hoofd van de nationale inlichtingendienst, die toezicht houdt op de achttien inlichtingendiensten van het Amerikaanse leger. Clayton was hiervoor officier van justitie in Manhattan.

De stemming was 51-47 voor de benoeming van Clayton. Trumps Republikeinen steunden zijn kandidaat, terwijl de leden van de Democratische fractie allen tegen stemden.

Tijdens de bevestigingshoorzitting voorafgaand aan de stemming weigerde Clayton te erkennen dat Trump de presidentsverkiezingen van 2020 verloor van de Democraat Joe Biden.

Clayton neemt de plaats in van Tulsi Gabbard, die in juni aftrad na een ambtstermijn die gekenmerkt werd door conflicten met Democratische Congresleden. Zij beschuldigden haar onder meer van het bevorderen van Trumps politieke agenda en het verspreiden van ontkrachte beweringen over de verkiezingen.