ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland: geen mobilisatie nodig dankzij 200.000 legerrekruten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 3:34
anp290726006 1
MOSKOU (ANP) - Zo'n 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in de strijdkrachten te dienen, waarmee het leger "volledig aan zijn personeelsbehoeften heeft voldaan". Dat zei oud-president Dmitri Medvedev, tegenwoordig vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, in een op Telegram geplaatste video.
Daarmee ontkrachtte Medvedev Oekraïense beweringen dat Moskou een nieuwe mobilisatie voorbereidt om zware verliezen op het slagveld aan te vullen. "Ik wil nogmaals benadrukken dat er absoluut geen behoefte is aan mobilisatie. Dit is een leugen die door de vijand wordt verspreid, die zelf kampt met een tekort aan personeel", aldus Medvedev.
Rusland biedt hoge aanmeldpremies en salarissen om toetreding tot het leger aantrekkelijk te maken.
Volgens waarnemers heeft Oekraïne een ernstig tekort aan manschappen aan het front. Er zijn meldingen van desertie, verzet tegen rekrutering en pogingen om de militaire dienstplicht te ontlopen door middel van omkoping.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading