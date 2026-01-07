ECONOMIE
Zuid-Holland en Zeeland terug naar code geel

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 12:51
anp070126135 1
DE BILT (ANP) - In de provincies Zuid-Holland en Zeeland geldt code oranje niet meer. Het KNMI heeft het waarschuwingsniveau woensdag aan het begin van de middag een stapje verlaagd naar code geel. Die gold al op de Waddeneilanden. De rest van het land staat nog op code oranje.
Code oranje was ingesteld omdat een gebied met veel sneeuw over het land trekt. Dat kan leiden tot sneeuwduinen en slecht zicht. Het gebied hangt nu boven het oosten en zal het land in de middag verlaten. In het zuidwesten moeten mensen nog wel opletten voor gladheid.
Code oranje is het op een na hoogste waarschuwingsniveau. Dan is er een "grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast". Bij code geel is er "kans op gevaarlijk weer".
