Tsjechië verhoogt defensiebudget geleidelijk naar 3 procent bbp

PRAAG (ANP/DPA) - Tsjechië gaat de komende jaren meer geld uitgeven aan defensie. Het land hoogt de bestedingen de komende jaren geleidelijk op, om in 2030 uit te komen op 3 procent van het bruto binnenlands product. Het land wil "aan onze partners laten zien dat ze op ons kunnen bouwen", zei minister-president Petr Fiala na kabinetsoverleg.

Tsjechië voldoet sinds vorig jaar aan de NAVO-afspraak dat 2 procent van de economie uitgegeven moet worden aan investeringen in de krijgsmacht. Vanaf volgend jaar wil het land ieder jaar steeds 0,2 procentpunt meer uitgeven, om zo in 2030 op 3 procent uit te komen.

Volgens Fiala is het nodig om de defensie-uitgaven te vergroten, omdat er een oorlog woedt in Oekraïne. "We moeten voorbereid zijn om onszelf te kunnen verdedigen."