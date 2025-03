Nederland helpt Oekraïne met 700 miljoen euro voor drones

DEN HAAG (ANP) - Nederland helpt Oekraïne door 700 miljoen euro te geven voor de aankoop van drones, heeft premier Dick Schoof woensdag aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky laten weten. Vorig jaar maakte het kabinet ook al bekend een groot hulppakket aan drones te leveren.

Oekraïne heeft een grote behoefte aan drones, aldus generaal Onno Eichelsheim. De drones kunnen volgens de commandant der strijdkrachten (CDS) snel geleverd worden. De nieuwe investering is deels gericht op de Oekraïense defensie-industrie waarbij ook wordt samengewerkt met de Nederlandse industrie, zei de minister-president.

Het gaat niet om een extra Nederlandse investering in Oekraïne. Het geld wordt gehaald uit een toezegging die al eerder aan de regering in Kyiv is gedaan. Nederland heeft zo'n 17 miljard euro aan hulp al toegezegd waarvan meer dan 10 miljard euro is bestemd voor militair materieel voor de Oekraïense strijdkrachten die het aan het front moeilijk hebben.

Vorig jaar oktober zei defensieminister Ruben Brekelmans dat Nederland samen met Oekraïne drones gaat ontwikkelen en produceren. Daarmee was al een investering van 400 miljoen euro gemoeid. Van dit bedrag komt ongeveer de helft terecht bij Nederlandse bedrijven en instellingen, zei Brekelmans destijds op bezoek in Oekraïne.