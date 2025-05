Tsunamiwaarschuwing na beving met kracht van 7.5 bij Chili

SANTIAGO (ANP/AFP) - De Chileense autoriteiten hebben een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de zuidelijkst gelegen regio. De waarschuwing volgt na een aardbeving met een kracht van 7.5 in de Straat van Drake, de zeestraat die Zuid-Amerika en Antarctica scheidt. Inwoners van de dunbevolktste regio van het land worden opgeroepen te evacueren.

"We roepen op tot evacuatie van de kustlijn in de hele regio Magallanes", zei de Chileense president Gabriel Boric op X. Ook in de nabijgelegen Antarctische gebieden geldt een evacuatiebevel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het zuiden van Chili op om zo snel mogelijk richting het binnenland te gaan.

Aardbeving

De Amerikaanse geologische dienst (USGS) meldt dat de aardbeving plaatsvond om even voor 10.00 uur lokale tijd op een diepte van 10 kilometer, op een afstand van 219 kilometer van de Argentijnse stad Ushuaia in de provincie Vuurland. Volgens de USGS had de beving een kracht van 7.4, iets lager dan de 7.5 die door het Chileense Nationale Seismologische Centrum werd gemeld. Ook werden meerdere kleine naschokken geregistreerd.

Het kantoor van de gouverneur van Vuurland meldt dat de beving voornamelijk werd gevoeld in Ushuaia "en in mindere mate in andere steden in de provincie". Vooralsnog zijn er geen meldingen van schade of slachtoffers.