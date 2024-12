TT Assen verwacht vlak na NAVO-top geen probleem met beveiliging

ASSEN (ANP) - Hoewel de TT van Assen komend jaar vlak na de NAVO-top in Den Haag op de kalender staat, verwacht de organisatie geen problemen met de beveiliging van het motorsportevenement. De politie heeft maar liefst 27.000 medewerkers nodig in Den Haag, wat ten koste gaat van de politie-inzet elders. "Maar op het circuit zelf lopen altijd relatief weinig agenten rond, we doen het vooral met eigen beveiliging", zegt een woordvoerder van de TT, die in het weekend na de NAVO-top van 24 en 25 juni wordt gehouden.

Ook het negendaagse TT Festival in Assen (van 21 tot en met 29 juni) voorziet geen problemen. "Toen bekend werd dat de NAVO-top in Den Haag is, hebben we meteen aan de bel getrokken bij onze vaste beveiligingsbedrijven. We hebben daarmee vroegtijdig afspraken kunnen maken. De inzet van genoeg beveiligers tijdens het festival is daarmee gegarandeerd", zegt directeur Jan Gerbrand Krol. Hij verwacht komend jaar 260.000 bezoekers bij het festival in het centrum van Assen.