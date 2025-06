TU Delft: geen nieuwe samenwerkingen met universiteiten Israël

DELFT (ANP) - De Technische Universiteit in Delft gaat geen nieuwe samenwerkingen met Israëlische universiteiten en organisaties aan "tenzij aan zeer zware criteria wordt voldaan". De huidige projecten gaan "vooralsnog" door, maar het bestuur zal die kritisch beoordelen, heeft de Delftse universiteit dinsdag bekendgemaakt.

Het besluit is genomen om "ernstige zorgen over mogelijke betrokkenheid bij genocidaal geweld en mensenrechtenschendingen in het kader van het conflict tussen Israël en Gaza". De TU sluit niet uit dat er "zeer beperkt" een uitzondering kan worden gemaakt, waarbij er toch met Israël wordt samengewerkt, maar "de standaard blijft een duidelijk 'nee, tenzij'."

Het besluit gaat alleen over samenwerking van de TU met Israëlische instellingen. Delftse onderzoekers mogen wel contact hebben met individuele collega's uit Israël. Dit valt niet onder de beslissing.

Commissie

Het bestuur van de TU heeft een speciale commissie, een Moreelberaadkamer, naar de banden met Israël laten kijken. De universiteit wil niet zeggen wie in die commissie zaten "om de onafhankelijkheid en objectiviteit te beschermen en om de leden te beschermen tegen onheuse bejegening op basis van hun werk voor het beraad".

Veel Nederlandse universiteiten denken na over hun banden met instellingen in Israël. Zo hebben de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen, Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam de samenwerkingen teruggeschroefd, en ook de Universiteit Utrecht wil dat doen.

Op de universiteiten zijn de afgelopen jaren veel demonstraties tegen Israël geweest. De demonstranten willen dat alle Nederlandse onderwijsinstellingen alle contacten met alle instellingen in heel Israël volledig verbreken. De stappen die de universiteiten tot nu toe hebben genomen, gaan voor hen niet ver genoeg.