Thunberg noemt Israëlische arrestaties op actieschip 'ontvoering'

PARIJS (ANP) - De Zweedse activist Greta Thunberg zegt dat Israël haar en de elf andere opvarenden van het actieschip Madleen heeft "ontvoerd op internationale wateren". Het schip was onderweg naar Gaza met het doel om de Israëlische blokkade te doorbreken. Israël zei dat niet toe te laten en heeft ze gearresteerd en overgebracht naar Israël. Thunberg is het land uitgezet en inmiddels aangekomen in Parijs.

Thunberg zei dat de activisten niet goed werden behandeld door de Israëlische autoriteiten, maar wilde niet uitweiden. Dat bij hun aanhouding broodjes werden uitgedeeld, was volgens haar vooral voor de beeldvorming. De acties voor Gaza gaan door, zei ze.

Israël gaf de activisten de kans om het land onmiddellijk te verlaten of een uitzettingsprocedure in te gaan. Voor zover bekend hebben vier van hen, onder wie Thunberg, voor het eerste gekozen. Onder de acht die niet akkoord gingen, zijn waarschijnlijk de Franse Europarlementariër Rima Hassan en de Nederlander Marco van Rennes.