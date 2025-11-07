ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije: arrestatiebevelen tegen Israëliërs, onder wie Netanyahu

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 20:39
anp071125187 1
ANKARA (ANP/AFP) - Turkije vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Israëlische politici, onder wie premier Benjamin Netanyahu. Turkije beschuldigt Israël van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.
Onder de 36 anderen zijn defensieminister Israel Katz, minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir en de stafchef van het Israëlische leger, Eyal Zamir.
Turkije is al langer kritisch over Israël en sloot zich vorig jaar aan bij de genocidezaak van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof.
Eerder vaardigde het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu. Turkije is geen partij bij het strafhof.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

anp071125099 1

Kiesraad: dit is de officiële verkiezingsuitslag

Loading