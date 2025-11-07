Turkije: arrestatiebevelen tegen Israëliërs, onder wie Netanyahu

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Israëlische politici, onder wie premier Benjamin Netanyahu. Turkije beschuldigt Israël van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Onder de 36 anderen zijn defensieminister Israel Katz, minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir en de stafchef van het Israëlische leger, Eyal Zamir.

Turkije is al langer kritisch over Israël en sloot zich vorig jaar aan bij de genocidezaak van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof.

Eerder vaardigde het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu. Turkije is geen partij bij het strafhof.