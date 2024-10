Turkije beschuldigt PKK van aanslag op defensiebedrijf bij Ankara

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - Turkije beweert dat de Koerdische beweging PKK achter de aanslag op een defensiebedrijf bij de Turkse hoofdstad Ankara zit. Daarbij vielen volgens de jongste cijfers zeker vijf doden. De aanvallers waren hoogstwaarschijnlijk leden van de terreurorganisatie, stelde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken.

De PKK, die ook in andere landen zoals Nederland verboden is, vecht voor zelfbeschikking van de Koerdische minderheid in Turkije. De aanslag was bij een fabriek van Turkish Aerospace Industries (TUSAS), een van de belangrijkste defensie- en luchtvaartbedrijven van Turkije.