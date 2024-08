Turkije haalt uit naar Israël na aanval op school Gaza

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft na een aanval van Israël op een school in Gaza opnieuw hard uitgehaald naar dat land. "Israël heeft een nieuwe misdaad tegen de menselijkheid begaan door meer dan honderd burgers te vermoorden die hun toevlucht hadden gezocht in een school", verklaart het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De aanval toont volgens het ministerie aan dat de Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu onderhandelingen over een permanent staakt-het-vuren wil "saboteren". Turkije stelt dat internationale partijen "die geen maatregelen nemen om Israël te stoppen zichzelf medeplichtig maken aan de misdaden".

De Turkse regering is een mondige criticus als het om de oorlog in Gaza gaat. Ankara stelt dat Israël bezig is met genocide op de Palestijnse bevolking. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Israëlische premier vergeleken met Adolf Hitler. Daarnaast heeft hij de militanten van Hamas omschreven als "verzetsstrijders".