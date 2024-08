Franse volleyballers prolongeren olympische titel

PARIJS (ANP) - De Franse volleyballers hebben met succes hun olympische titel verdedigd. Ze waren ook in de finale tegen Polen een klasse apart in een kolkende South Paris Arena: 3-0 (25-19 25-20 25-23). Frankrijk bleef in de halve eindstrijd tegen Italië ook al zonder setverlies.

Jean Patry was de grote man bij Frankrijk. Hij maakte 17 punten. Polen plaatste zich voor de finale in een spannende halve eindstrijd tegen de Verenigde Staten (3-2), die zich vrijdag van het brons verzekerden. Ze waren te sterk voor Italië 3-0 (25-23 30-28 26-24).