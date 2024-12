Turkije heropent grens met Syrië voor terugkerende vluchtelingen

ANKARA (ANP/RTR/AFP) - Turkije heeft besloten een grensovergang met Syrië weer te openen, zodat Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak de verwachting uit dat de "wind van verandering" in Syrië ervoor zal zorgen dat veel Syriërs weer "veilig en vrijwillig" naar hun land kunnen gaan.

Na het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Momenteel wonen er nog ruim 3 miljoen van hen in Turkije. Velen van hen gingen zondag de straat op om de val van het regime van Bashar al-Assad te vieren en er werd in Turkije openlijk gespeculeerd dat een terugkeer nu misschien mogelijk is.

Erdogan benadrukte maandag na een kabinetsberaad dat Turkije jarenlang een "veilige haven" is geweest voor de vluchtelingen uit het buurland. Maar met de val van Assad is een "donkere periode" ten einde gekomen, stelde hij.

Turkije heeft tijdens de burgeroorlog verschillende rebellenbewegingen gesteund in de strijd tegen Assad.