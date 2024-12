Vrijspraak voor ex-militair na wurgen dakloze in metro New York

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse jury heeft een oud-marinier vrijgesproken die in de metro van New York een man in een fatale wurggreep hield. De 26-jarige Daniel Penny zei nooit de bedoeling te hebben gehad de dakloze Jordan Neely te doden.

Het incident vond vorig jaar plaats, toen Neely luidruchtig een metrotrein betrad. Hij schreeuwde dat hij honger had en weer naar de gevangenis wilde. Oud-militair Penny greep de man van achteren beet, werkte hem tegen de grond en hield hem daar minutenlang vast. Neely overleefde dat niet.

De zaak kreeg veel aandacht. Critici vonden dat de zwarte Neely het slachtoffer was van een witte man die eigenhandig optrad als burgerwacht. Medestanders van de voormalige militair, onder wie Republikeinse politici, noemden hem juist een held.

Omstanders

Aanklagers concludeerden dat Penny te ver ging. Hij zou zonder rechtvaardiging dodelijk geweld hebben gebruikt en Neely onnodig lang hebben vastgehouden. Ook zou hij waarschuwingen van omstanders hebben genegeerd dat het leven van de dakloze man gevaar liep.

De advocaten van de oud-militair betoogden op hun beurt dat hun cliënt omstanders wilde beschermen. Juryleden oordeelden uiteindelijk dat hij niet schuldig was aan dood door schuld. Eerder was ook al een zwaardere aanklacht vervallen, omdat de jury daar verdeeld over was.

De vader van Neely reageerde maandag onthutst. "Ik heb hier genoeg van", zei hij na de uitspraak. "Het systeem is oneerlijk."