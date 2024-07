Turkije veroordeelt 'schandelijke moord' op Hamas-leider

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dodelijke aanval op Ismail Haniyeh, de politiek leider van Hamas, veroordeeld. Het spreekt van "een schandelijke moord".

De 62-jarige Haniyeh werd in de nacht van dinsdag op woensdag gedood toen hij in de Iraanse hoofdstad Teheran was, waar hij dinsdag de inauguratie van de nieuwe Iraanse president Masoud Pezeshkian had bijgewoond. Doorgaans zat de leider in Qatar. Hamas beschuldigt Israël van de aanval, maar Israël heeft zelf nog niet gereageerd.

Volgens het Turkse ministerie laat de aanval zien dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "geen intentie heeft om vrede te bereiken", en dat Israël uit is op een regionaal conflict. In april ontving de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Haniyeh nog in Istanboel.

Ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de moord op Haniyeh "compleet onacceptabel", meldt het Russische persagentschap RIA. De aanval zal volgens het ministerie leiden tot "een verdere escalatie van de spanningen".