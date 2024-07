Adriaan van Dis over Amsterdam: ‘We leven op een vuilnisbelt'

's Morgens vroeg zie je ze rijden langs de prullenbakken in Amsterdam. Meestal jongens op kleine, snelle fietsjes. Ze rukken de vuilnisbakken van de gemeente over, smijten de zak op straat, snijden die open en halen er - als ze mazzel hebben – twee statiegeld blikjes uit. Toch weer 0,20 verdient. Voor dag en dauw ligt het hele centrum bezaaid met opengescheurde vuilniszakken. De meeuwen zorgen met succes voor verspreiding door de stad. Amsterdam was al smerig, maar het statiegeld op blikjes en de kleine zelfstandigen die daar brood in zien maken de kwestie meer dan zichtbaar.

Steeds mee Amsterdammers worden er moe van: hoe harder de bestuurders roepen dat ze de stad schoner gaan maken, des te viezer wordt hij.

Volgens een opiniestuk in Het Parool, geschreven door Adriaan van Dis en 38 andere Amsterdammers, is de hoofdstad verworden tot "een van de smerigste" steden ter wereld, met wijdverspreide vervuiling en inadequaat afvalbeheer die de leefbaarheid ernstig aantasten.

Op sommige locaties, zoals de Passeerdersgracht, wordt het vuilnis niet eens meer opgehaald, terwijl er in andere gebieden een schrijnend tekort aan adequate afvalcontainers is.

De briefschrijvers uiten scherpe kritiek op het gebrek aan urgentie bij de gemeente Amsterdam om de vervuilingsproblemen aan te pakken. Ze beschuldigen de gemeente van "ambtelijke visie" en "gebakken lucht", verwijzend naar de belofte van een schone stad in 2050 - een termijn die de ondertekenaars als veel te lang beschouwen. Ondanks de jaarlijkse reinigingskosten die bewoners betalen, zien zij weinig tot geen verbetering in de situatie. De briefschrijvers stellen dat de huidige toestand een gevaar vormt voor de volksgezondheid, met ratten en meeuwen die welig tieren op de vuilnisbelten.

De ondertekenaars van de brief roepen op tot drastische maatregelen om de vervuiling in Amsterdam aan te pakken. Ze suggereren dat Amsterdammers hun jaarlijkse bijdrage aan de stadsreiniging moeten heroverwegen en zelfs overwegen om te staken als de situatie niet verbetert. Deze oproep tot actie komt voort uit frustratie over de ineffectieve aanpak van de gemeente en de overtuiging dat de stad niet langer kan wachten op langetermijnoplossingen.