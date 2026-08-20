ICE-trein naar Berlijn rijdt vanaf oktober via Hamburg, dat duurt een uur extra

De internationale trein van Nederland naar Berlijn zal vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden op het huidige traject tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein zal er naar de Duitse hoofdstad een uur langer over doen en maar vier keer in plaats van vijf keer per dag rijden.

Wel blijft de ICE ook drie keer per dag naar Hannover rijden. Maar dat is dan het eindpunt. Momenteel moeten reizigers die naar Hamburg willen in Osnabrück overstappen, maar dat is straks niet meer nodig.

Aan de nieuwe route naar Berlijn wordt halverwege december ook Bremen toegevoegd. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn zal zo'n 7 uur bedragen.

De nieuwe route wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. Of daarna de oude dienstregeling terugkeert, is nog niet bekend. Dat zal mede afhangen van de populariteit van Hamburg en Bremen. Volgens directeur Heike Luiten van NS International stonden de Noord-Duitse steden al lange tijd op de wensenlijst van de treinvervoerder.