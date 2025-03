Turkse oppositie claimt 300.000 deelnemers bij protesten Istanbul

ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De Turkse oppositie zegt dat er 300.000 mensen zijn afgekomen op protesten in Istanbul. Ze demonstreren tegen de arrestatie van burgemeester Ekrem Imamoglu, een politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan.

"We zijn met 300.000 mensen", zei oppositieleider Özgür Özel tegen de massa voor het stadhuis, maar die zijn niet allemaal daar. De protesten in de grootste stad van Turkije waren eigenlijk verboden en daarom zijn meerdere wegen en bruggen afgesloten. De protesten zijn dus verspreid over de stad.

Imamoglu werd woensdagochtend opgepakt op verdenking van onder meer corruptie. De 54-jarige burgemeester heeft alle beschuldigingen ontkend. Zijn partij, de CHP, sprak van een politieke vervolging en riep op tot grote straatprotesten. Behalve in Istanbul hebben ook inwoners van andere grote Turkse steden daar gehoor aan gegeven.

Verboden

Volgens Özel is Erdogan bang voor de burgers en heeft hij daarom de protesten verboden. Erdogan zei zelf eerder dat hij niet van plan is te zwichten voor "straatterreur".

Donderdag werden in Istanbul tientallen demonstranten opgepakt en volgens aanwezige journalisten zette de politie traangas en rubberkogels in. Vrijdag kwam het ook weer tot confrontaties tussen agenten en demonstranten.