Turkse president probeert te helpen bestand Iran-VS te verlengen

ANKARA/ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat Turkije probeert te helpen het bestand van twee weken tussen Iran en de Verenigde Staten te verlengen. Turkije staat in nauw contact met het buurland Iran, met de VS en met de bemiddelaar Pakistan.

Erdogan zei in het parlementsgebouw dat de onderhandelingen tussen Iran en de VS problemen ondervinden, maar niet helemaal voorbij hoeven te zijn. Diplomatieke bronnen in Ankara hebben gezegd dat komend weekend in Antalya overleg over de oorlogen in de regio is van de ministers van Buitenlandse Zaken van Egypte, Pakistan, Saudi-Arabië en Turkije. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif wordt er ook verwacht.

Sommige media suggereren dat Iran en de VS woensdag dicht bij een akkoord zijn om het bestand te verlengen en de gesprekken te hervatten.