De wetenschap achter 'dark showering'

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
woensdag, 15 april 2026 om 13:40
147987196_m
Douchen in het donker is via social media razendsnel uitgegroeid tot dé nieuwe slaaptrend. Geen fel badkamerlicht, geen spiegels; alleen stromend water, het kletterende geluid en duisternis. Volgens fans val je er sneller door in slaap. Maar wat zegt de wetenschap?
Onderzoekers hebben het fenomeen ‘dark showering’ zelf nog nauwelijks onderzocht. Toch raakt de trend twee cruciale factoren die wél uitgebreid zijn bestudeerd: licht en lichaamstemperatuur. En die blijken allesbepalend voor hoe snel je in slaap valt.

Melatonine

Licht doet namelijk veel meer met je dan je zou denken. Fel licht in de avond vertelt je biologische klok dat het nog dag is. Daardoor wordt de aanmaak van melatonine, het hormoon dat je slaperig maakt, vertraagd. In een studie met 116 volwassenen bleek dat normaal kamerlicht in de avond de melatonineproductie met zo’n 70 procent kan verlagen. Mensen voelden zich daardoor alerter en vielen later in slaap.
En laat de badkamer nu vaak de felst verlichte ruimte in huis zijn. Spiegelverlichting, spots: handig in de ochtend, funest voor je nachtrust. Zelfs een half uur onder standaard badkamerlicht kan je lichaam al ‘wakkerder’ maken.

Schermgebruik

Het effect zie je ook bij schermen. Lezen van een e-reader of scrollen op je telefoon voor het slapengaan vertraagt je biologische klok en onderdrukt melatonine. Minder licht of zachter, warmer licht helpt juist om sneller slaperig te worden.
Daar komt nog iets bij: warmte. Een warme douche of bad, ongeveer één tot twee uur voor bedtijd, helpt je lichaam om daarna juist af te koelen. En dat afkoelen is een belangrijk signaal voor je brein dat het tijd is om te slapen. Uit onderzoek blijkt dat mensen hierdoor gemiddeld sneller in slaap vallen en beter doorslapen.

Ontspannende warmte

Douchen in het donker combineert die twee effecten: minder licht en ontspannende warmte. Bovendien verlaagt het geluid van stromend water stress en stabiliseert het je hartslag. Je lichaam schakelt makkelijker over van ‘aan’ naar ‘uit’.
Toch is het geen wondermiddel. Even vijf minuten in het donker douchen gaat je slaapritme niet ineens herstellen. En voor sommige mensen is het helemaal geen goed idee, bijvoorbeeld als er valgevaar is op angst in het donker.
Bron: The Conversation

