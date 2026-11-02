Twaalf buitenlandse slachtoffers treinramp Spanje geïdentificeerd

URDA (ANP/AFP) - In Spanje zijn nog eens tien buitenlandse slachtoffers van het treinongeluk van vorige week geïdentificeerd. Vier van hen kwamen uit de Verenigde Staten en de anderen uit Canada, Japan, Argentinië, Mexico, Tunesië en Tsjechië. Eerder werden de identiteiten van een Frans en een Portugees slachtoffer vastgesteld.

Twee Australiërs en een persoon met de Japanse nationaliteit worden nog vermist. In een verklaring laten de Spaanse autoriteiten zondag weten dat op drie slachtoffers na, alle omgekomen personen zijn geïdentificeerd. Bij het treinongeluk afgelopen woensdag kwamen ook 54 Spanjaarden om.

Het ongeluk vond plaats toen het treinverkeer na een storing weer werd opgestart. Een hogesnelheidstrein die vermoedelijk 160 tot 200 kilometer per uur reed, botste in de buurt van de plaats Urda op een stilstaande trein. Het was het tweede grote treinongeluk in Spanje dit jaar; bij een ongeval in Andalusië kwamen in januari 46 mensen om het leven.