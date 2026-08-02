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Twee aanhoudingen voor bekladding Nationaal Monument op de Dam

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 9:23
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AMSTERDAM (ANP) - Er zijn twee mensen aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zondagochtend. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen, meldt de politie.
De man uit Hoofddorp heeft volgens de politie rond 05.15 uur graffiti op het Nationaal Monument gespoten. Agenten reden op dat moment toevallig langs en hielden hem gelijk aan. Hij zit op dit moment nog vast en wordt verhoord. Terwijl de agenten stonden te wachten op collega's om de man mee te nemen naar het politiebureau, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Ook hij werd daarop direct aangehouden.
Onder meer de teksten 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. Het monument is rond 09.00 uur nog afgezet en wordt schoongemaakt, zo is te zien op beelden van een webcam op de Dam.
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