Twee Chinese containerschepen varen door Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/RTR) - Twee Chinese containerschepen zijn door de Straat van Hormuz gevaren, is te zien bij scheepvaartmonitor MarineTraffic. Iran heeft sinds het begin van de oorlog vorige maand slechts enkele schepen doorgelaten en heeft schepen aangevallen die ondanks de blokkade toch probeerden om door te varen.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde in de nacht van zondag op maandag dat Iran twintig schepen zou laten passeren. Hij zei er niet bij wat voor schepen en waar die vandaan zouden komen.

De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor de wereldwijde oliehandel.