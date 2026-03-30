ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee Chinese containerschepen varen door Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:29
anp300326118 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Twee Chinese containerschepen zijn door de Straat van Hormuz gevaren, is te zien bij scheepvaartmonitor MarineTraffic. Iran heeft sinds het begin van de oorlog vorige maand slechts enkele schepen doorgelaten en heeft schepen aangevallen die ondanks de blokkade toch probeerden om door te varen.
De Amerikaanse president Donald Trump meldde in de nacht van zondag op maandag dat Iran twintig schepen zou laten passeren. Hij zei er niet bij wat voor schepen en waar die vandaan zouden komen.
De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor de wereldwijde oliehandel.
loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

shutterstock_2750130021

169221188_m

Loading