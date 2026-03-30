Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

Patricia Reichman, die is verkozen als wijkraadslid voor Leefbaar Rotterdam in Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier, mag haar zetel niet namens Leefbaar Rotterdam innemen. Dat meldt een woordvoerder van de partij. "Er is gebleken dat zij niet de waarheid heeft gesproken over meerdere zaken, waardoor wat ons betreft een samenwerking onmogelijk is geworden", aldus de woordvoerder. Meest opvallende onwwarheid: ze lier haar foto opknappen door AI en leek daardoor een ander mens

Het AD wees de partij er vrijdag op dat Reichman niet in de wijk woont waar zij is verkozen. "Tegen de partij heeft ze altijd gezegd dat ze daar woont", meldt de woordvoerder. Ook zou de kandidaat bij een wijkkrant een foto hebben aangeleverd die met AI is bewerkt.

De partij heeft Reichman gevraagd afstand te nemen van haar zetel. Dat weigert ze. "Gezien de onwaarheden die nu boven tafel komen, is een samenwerking niet mogelijk." Volgens de woordvoerder mag het wijkraadslid haar zetel wel innemen, omdat die is gekoppeld aan de persoon, maar niet namens Leefbaar.