Twee doden en drie gewonden door luchtaanval op Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Door een Russische luchtaanval op Kyiv zijn twee doden en drie gewonden gevallen, laten Oekraïense hulpdiensten weten op Telegram. De dodelijke slachtoffers zijn een man en zijn 4-jarige dochter, een van de gewonden is een 13-jarig kind.

Burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad maakte eerder melding van de aanval. Luchtverdedigingssystemen kwamen in actie om de aanvallen af te weren. Er werden meerdere explosies gehoord.

Niet alleen in Kyiv ging het luchtalarm af, ook in de omliggende regio en heel Oost-Oekraïne loeiden de sirenes. Volgens de Oekraïense luchtmacht was er een dreiging dat ballistische wapens op het land zouden worden afgevuurd.