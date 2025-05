Twee doden incident Hoofddorp zijn mannen van 21 en 22

HOOFDDORP (ANP) - De slachtoffers van het incident in een woning in Hoofddorp zijn twee mannen van 21 en 22 jaar, meldt het Openbaar Ministerie. Het incident gebeurde woensdagochtend vroeg in de Fanny Blankers-Koenlaan in de Noord-Hollandse plaats. Agenten kwamen af op een steekincident in de woning. Ter plaatse werd ook door de politie geschoten. Twee agenten raakten gewond.

Een van de twee slachtoffers is overleden door het steekincident. Hoe de andere man om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek, wat gebruikelijk is als de politie een dienstwapen heeft gebruikt.