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Twee gewonden bij steekpartij in woning Helmond

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 4:22
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HELMOND (ANP) - Bij een steekincident in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt, zo meldt de politie-eenheid Oost-Brabant op X. De man en de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling.
De steekpartij zou rond kwart voor drie 's nachts in een woning aan het Ameidepark hebben plaatsgevonden. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn, is niet bekend.
De politie doet momenteel onderzoek naar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. "Sporenonderzoek zal daar onderdeel van zijn en ook spreken zij met mogelijke getuigen", aldus de politie.
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