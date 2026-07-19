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Engeland verslaat Frankrijk (6-4) en eindigt als derde op het WK

Sport
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 4:20
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MIAMI (ANP) - Engeland is als derde geëindigd op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg overklaste voor rust Frankrijk (4-0), maar kwam na de hervatting nog aardig in de problemen (6-4).
Engeland leidde bij rust met 4-0 door treffers van Declan Rice, Ezri Konsa en Bukayo Saka (2). Kylian Mbappé (2) en Bradley Barcola scoorden voor Frankrijk in de eerste 21 minuten van de tweede helft (4-3).
Saka benutte in de 87e minuut een strafschop voor de Britten (5-3), die met een derde eindklassering hun beste prestatie sinds het gewonnen WK van 1966 leverden. Invallers Dembélé (5-4) en Bellingham (6-4) bepaalden diep in blessuretijd de eindstand.
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