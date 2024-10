Twee jongens van 14 en 15 jaar opgepakt voor explosief in Breda

BREDA (ANP) - Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn maandagochtend aangehouden omdat ze in september vorig jaar zwaar vuurwerk zouden hebben geplaatst tegen de gevel van een woning in Breda. De politie denkt dat de twee als loopjongens zijn gebruikt door een nog onbekende opdrachtgever.

Tijdens huiszoekingen in drie woningen in de wijk Hoge Vucht werd vuurwerk, een steekwapen, een neppistool en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen.

Tegen een woning aan de Passendalestraat in de wijk Wisselaar in het noorden van Breda ontplofte op 17 september vorig jaar midden in de nacht een explosief. Twee weken eerder gooiden jongens op hetzelfde adres een steen door de ruit.

In het onderzoek arresteerde de politie in januari twee jongens van 16 en 17 jaar. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar gelden nog wel als verdachten.