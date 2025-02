Twee leden team Musk houden toegang tot betaalinformatie VS

WASHINGTON (ANP/DPA) - Voorlopig houden maximaal twee medewerkers van Elon Musks adviescommissie voor kostenbesparingen binnen de overheid toegang tot informatie uit een belangrijk betaalsysteem van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Vakbonden voor ambtenaren spanden een rechtszaak aan om te voorkomen dat het ministerie nog langer persoonlijke en financiële informatie over Amerikanen deelt met de entourage van Musk.

Die rechtszaak loopt door, maar in afwachting van een definitief oordeel mogen maximaal twee medewerkers van Musks 'ministerie voor overheidsefficiëntie' (DOGE) gegevens van het ministerie van Financiën inzien. Die twee personen mogen zelf niets veranderen aan de gegevens die ze inzien, is de voorlopige afspraak met de Amerikaanse regering. De rechter moet nog goedkeuring geven voor het akkoord, maar volgens Amerikaanse media liet ze tijdens de zitting doorschemeren voorstander te zijn.

Vakbonden die de rechtszaak hadden aangespannen vrezen voor grote privacyschendingen als het DOGE-team informatie kan inzien over belastingen, rekeningnummers of bsn-nummers. President Donald Trump benoemde Musk, die zijn verkiezingscampagne met 250 miljoen dollar steunde, tot hoofd van een orgaan dat kostenbesparingen en technologische vernieuwingen moet doorvoeren. Over de invloed die Musks DOGE naar zich toetrekt zijn veel zorgen bij ambtenaren.