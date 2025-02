Krant: Trump verraste eigen regering met Gaza-plan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verraste hooggeplaatste leden van zijn eigen regering toen hij dinsdag plots een plan aankondigde om de controle over de Gazastrook over te nemen. Dat bericht The New York Times na gesprekken met ingewijden. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu kreeg pas vlak voor de persconferentie te horen dat Trump de aankondiging zou gaan doen.

Het Gaza-plan van Trump leidde internationaal tot geschokte reacties. De krant schrijft dat de Amerikaanse overheid voorafgaand aan de aankondiging geen haalbaarheidsstudies had uitgevoerd. Normaal gesproken zou overleg plaatsvinden met de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, maar dat zou dit keer niet zijn gebeurd. Daardoor was bijvoorbeeld onduidelijk wat het plan kan kosten en hoeveel militairen nodig zijn om het uit te voeren.

Trump zou het volgens bronnen al weken achter gesloten deuren hebben over de mogelijkheid dat zijn land de Gazastrook zou kunnen bezitten. Dat zou in een stroomversnelling zijn geraakt nadat zijn gezant Steve Witkoff het gebied had bezocht en de leefomstandigheden had omschreven. Meerdere adviseurs van Trump spreken tegenover de krant de verwachting uit dat het plan een stille dood zal sterven als Trump zich realiseert dat het onhaalbaar is.