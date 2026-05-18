Twee Nederlanders op Gaza-flotilla door Israël van boot gehaald

DEN HAAG (ANP) - De Global Sumud Flotilla meldt dat de Nederlandse opvarenden Pieter Rambags en Jesse van Schaijk door het Israëlische leger van hun afzonderlijke boten zijn gehaald. "We maken ons grote zorgen om hun gezondheid", zegt delegatiehoofd Marieke Stam. Verspreid over vijf schepen varen er zes Nederlanders mee, van wie er nog vier onderweg naar Gaza zouden zijn.

Maandagochtend begon Israël met het onderscheppen van de vloot met activisten, die de Israëlische zeeblokkade willen doorbreken om hulpgoederen af te leveren in Gaza. Volgens de organisatie zijn militaire schepen ter hoogte van Cyprus gestart met de onderschepping. Dat is ook te zien op de tracker en de livestream van de organisatie.

Tientallen boten van de flotilla, met daarop ongeveer 175 opvarenden, vertrokken op 12 april vanuit Barcelona en later ook vanuit Sicilië. Meer dan twintig boten werden eerder al bij Kreta onderschept. Stam zegt dat opvarenden toen onder meer zijn gemarteld. Israël weersprak dat eerder.