Dertien jaar voor lading cocaïne tussen Kardashian-merkkleding

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 16:35
LONDEN (ANP) - De chauffeur van een vrachtwagen met daarin voor omgerekend 8 miljoen euro aan cocaïne, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot dertien jaar en zes maanden cel. Dat meldt de National Crime Agency (NCA), het Britse agentschap dat zich bezighoudt met georganiseerde misdaad.
Naast een lading kleding en ondergoed van Kim Kardashians kledingmerk Skims, had het laadruim een verborgen ruimte waarin de verdovende middelen waren verstopt. Het voertuig werd in september staande gehouden in Essex, nadat het was aangekomen vanuit Hoek van Holland.
Volgens de NCA komt het vaker voor dat chauffeurs als de Pool in kwestie worden gebruikt om grote ladingen drugs te vervoeren, vaak te midden van anderszins 'legitieme' ladingen. Noch de importeur noch de exporteur van de reguliere lading wordt in verband gebracht met de smokkelpoging. De Poolse chauffeur heeft bekend 4500 euro te hebben gekregen om de drugs naar Engeland te brengen.
