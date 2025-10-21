Twee van de drie verdachten brand binnenstad Arnhem komen vrij

ARNHEM (ANP) - Twee van de drie verdachten van de grote brand in de binnenstad van Arnhem komen op vrije voeten. Ze mogen de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak, eind maart volgend jaar, in vrijheid afwachten, besloot de rechtbank in Arnhem dinsdag.

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart werden tien panden verwoest. Volgens de rechtbank blijkt uit aanvullend onderzoek dat de verdachten Mark V. (31) uit Arnhem en Ricky N. (42), die worden verdacht van brandstichting, geen actieve handelingen hebben verricht toen hoofdverdachte Koert H. (58) voorstelde een container met karton in brand te steken. H. blijft wel vastzitten.