NOvA maakt telfouten in rapport over onrechtsstatelijke plannen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft telfouten gemaakt in het maandag gepubliceerde rapport waarin de verkiezingsprogramma's zijn doorgelicht op rechtsstatelijkheid door een speciaal daarvoor aangestelde commissie. De beroepsorganisatie heeft dat dinsdagochtend laten weten en heeft daarbij ook een nieuwe versie aangeleverd met aangepaste cijfers.

De algemene conclusie dat de meeste partijen onrechtsstatelijke plannen in hun verkiezingsprogramma's hebben staan, blijft overeind. Maar in de optelling van de plannen met een rode (druist in tegen de rechtsstaat), gele (risico voor de rechtsstaat) en groene vlag (kunnen rechtsstaat verbeteren) zijn fouten gemaakt.

De PVV krijgt bijvoorbeeld 23 rode vlaggen en niet 30, zoals stond vermeld in het oorspronkelijke rapport. FVD krijgt 24 in plaats van 33 rode vlaggen. DENK krijgt geen enkele rode vlag, terwijl eerst in het rapport stond dat die partij er één krijgt. In de optellingen van nagenoeg alle andere partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten, zijn ook fouten gemaakt.

"Dit is echt een stommiteit, dit had nooit mogen gebeuren", licht een woordvoerder van de NOvA toe. Het gaat volgens hem om dubbeltellingen die "mede door de tijdsdruk" zijn gemaakt, al vindt hij dat "geen excuus". Aan de verdere inhoud van het rapport is "geen letter" veranderd, verzekert de zegsman. De advocatenorde zegt contact op te nemen met de doorgelichte partijen.