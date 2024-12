Twee verdachten opgepakt voor moord op crimineel Toon Damen

TILBURG (ANP) - Twee verdachten die mogelijk betrokken waren bij de moord op de Tilburgse crimineel Toon Damen op 1 augustus 2022 zijn woensdag aangehouden. Over de identiteit van de verdachten, of waar ze zijn opgepakt, wil de politie niks zeggen.

De politie laat weten dat de aanhoudingen losstaan van een item over de moord in de aflevering van Opsporing Verzocht van dinsdagavond.

Damen werd op 37-jarige leeftijd doodgeschoten in de Borselestraat in Tilburg. Hij overleed ter plaatse. De crimineel werd al vroeg in zijn leven veroordeeld voor meerdere vermogensdelicten die hij met vrienden pleegde. Toen hij begin 20 was schoot hij een van die vrienden dood. Daarvoor kreeg hij 12 jaar cel.

Zijn vader, die ook Toon Damen heette, werd in april 2012 op straat in Waalwijk neergeschoten. Een week later overleed hij. Damen senior was een drugscrimineel.