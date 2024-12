Ongeduldig oppositieverbond: cruciale dag voor onderwijsbegroting

DEN HAAG (ANP) - Het oppositieverbond van CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 noemt woensdag een cruciale dag voor de gesprekken met de coalitie over het terugdraaien van onderwijsbezuinigingen. Donderdag zijn de stemmingen, die al eens werden uitgesteld, en de partijen voelen er weinig voor om nog op die ochtend door te praten.

"Erop of eronder", stelde ChristenUnie-leider Mirjam Bikker voor een nieuwe overlegronde. "Het houdt een keer op", volgens CDA-voorman Henri Bontenbal. Joost Eerdmans (JA21): "Het is nu D-day."

De onderhandelende oppositiepartijen zijn duidelijk gefrustreerd dat ze nog niet tot een akkoord zijn gekomen met de regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. "Het is wel tijd dat we helderheid gaan krijgen", verzuchtte Bikker. Zij benadrukte dat de oppositiepartijen "veel oplossingen hebben aangedragen". Het verder uitstellen van de stemmingen over alle begrotingen ziet zij niet zitten. "Er moet morgen wel gestemd worden."

Dekking

Op de vraag waarover nu nog onenigheid is, kon CDA'er Bontenbal duidelijk zijn: "Dekking. Daar zijn we het niet over eens. Wij doen steeds voorstellen, maar er moet aan de andere kant ook bewogen worden." De onderlinge spanning tussen de regeringspartijen helpt het proces ook niet bepaald, voegde hij toe. Hij beklaagde zich er ook over dat de coalitiepartijen met "allemaal tabelletjes komen met maatregelen waar niet goed over nagedacht lijkt te zijn". Dit alles maakt het "steeds onaantrekkelijker om een deal te sluiten".

Toch blijft de christendemocraat hoopvol, hoewel hij benadrukte dat dat niet eindeloos zal duren. "Ik ga hier niet nog dagenlang heen en weer lopen." Volgens Eerdmans kan er nog een hoop gebeuren in het overleg op de dag voor de stemmingen. "De dag is nog lang."