Tweede dode door fatale explosie van vuurwerk in Tiel

In een ziekenhuis is woensdagmiddag een man overleden die rond de jaarwisseling in Tiel gewond was geraakt door een ongeluk met vuurwerk. De politie bevestigt dat, maar wil niets zeggen over de identiteit van de man. De man was na het ongeluk gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens De Gelderlander gaat het om een man van 47 jaar uit Buren. De politie wil daar dus niets over zeggen.

Dinsdagavond rond 20.30 uur overleed een 14-jarige jongen uit Rotterdam door vuurwerk. Dat gebeurde in de Watergeusstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven.