Ook Israëliërs onder slachtoffers in New Orleans

NEW ORLEANS (ANP) - Ook twee Israëlische burgers zijn gewond geraakt toen een man in de Amerikaanse stad New Orleans inreed op een menigte. De Israëlische autoriteiten zeggen in contact te staan met het ziekenhuis en de families van de slachtoffers, bericht nieuwssite Times of Israel.

Over de toestand van de gewonden is niets bekendgemaakt, schrijft het medium. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar heeft een vertegenwoordiger van het consulaat opdracht gegeven af te reizen naar New Orleans.

Bij het incident in de stad vielen woensdag zeker tien doden en raakten tientallen mensen gewond. Een bestuurder reed mensen aan en zou ook het vuur hebben geopend met een geweer. De autoriteiten melden dat hij is omgekomen bij een schotenwisseling met agenten.