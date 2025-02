Tweede informele spoedoverleg EU-leiders online vanuit Parijs

PARIJS (ANP) - De EU-regeringsleiders en staatshoofden die maandag in Parijs niet bij het informele spoedoverleg over Oekraïne en de veiligheid in Europa waren, spreken elkaar woensdag vanaf 16 uur via een videoconferentie. Dat gebeurt op uitnodiging en onder voorzitterschap van de Franse president Emmanuel Macron.

Het doel is "om alle partners die geïnteresseerd zijn in vrede en veiligheid in Oekraïne en Europa bijeen te brengen", meldt een woordvoerder van Macron. Waarnemend president Ilie Bolojan van Roemenië is in Parijs. Ook de Luxemburgse premier Luc Frieden is in Parijs. Beiden nemen deel aan het overleg.

Maandag spraken acht Europese leiders, de secretaris-generaal van de NAVO en de top van de Europese Unie op uitnodiging van Macron met elkaar in Parijs. Ook premier Dick Schoof was daarbij. Het onderonsje leidde tot onvrede onder de regeringsleiders die niet waren uitgenodigd.

Baltische staten

Aanleiding voor het overleg was het Amerikaanse besluit om alleen met Rusland te gaan praten over vrede in Oekraïne.

De deelnemerslijst van het online overleg is niet door de woordvoerder van Macron gedeeld. Het zou gaan om regeringsleiders of afgevaardigden van de Baltische staten, België, Bulgarije, Finland, Griekenland, Ierland, Kroatië, Noorwegen, Roemenië, Tsjechië en Zweden. Slowakije heeft laten weten niet aanwezig te zijn.