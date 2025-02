WHO meldt hervatting poliovaccinaties in Gazastrook

GENÈVE (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hervat zaterdag een grote vaccinatiecampagne tegen polio in de Gazastrook. Volgens de instelling is dat hard nodig want de ziekte verspreidt zich in de strook waar mensen opeengepakt leven en waar het aan van alles ontbreekt op het gebied van de watervoorziening, de hygiëne en de sanitaire voorzieningen.

Bovendien zijn veel ontheemde mensen in groepen en onder moeilijke omstandigheden op pad. De WHO wil de vaccinatiecampagne nu op meer dan een half miljoen kinderen richten.