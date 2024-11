Tweede Kamer in debat over bezuinigingen op justitie

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen noemen veiligheid een topprioriteit in het hoofdlijnenakkoord, maar denken ook dat het met minder geld kan. Dit komt aan bod als de Tweede Kamer woensdag in debat gaat over de begroting van het ministerie van Justitie.

De in het hoofdlijnenakkoord aangekondigde bezuinigingen raken het ministerie van Justitie niet zo hard als sommige andere departementen, zoals dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Desondanks vindt Michiel van Nispen (SP) dat het kabinet de "botte kaasschaaf" hanteert ten koste van de gewone man. Hij vreest bijvoorbeeld voor de gevolgen als het Juridisch Loket minder geld krijgt. Ook Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) vreest dat de toegang tot het recht minder wordt onder het huidige kabinet.

Ingrid Michon van coalitiepartij VVD denkt juist dat geld niet altijd de oplossing is. Zo hoopt ze meer blauw op straat te krijgen door te snijden in de bureaucratie. De politie is wat haar betreft te veel in eilandjes georganiseerd en kan efficiënter werken. Bovendien denkt ze dat veel winst valt te behalen als de politie meer de samenwerking opzoekt met bijvoorbeeld groene boa's. Die houden toezicht op onder andere natuurgebieden en hebben te maken met dumpingen van drugsafval.

Verder zal bij het debat een allegaartje aan onderwerpen de revue passeren. Dat is niet ongebruikelijk bij begrotingsbehandelingen van het ministerie van Justitie, omdat bewindslieden van het departement een lange lijst verantwoordelijkheden hebben. Zo willen GroenLinks-PvdA en D66 huiselijk geweld en femicide aanstippen, de VVD digitale criminaliteit en de SP bezuinigingen bij de brandweer.

Daarnaast hebben Kamerleden mogelijk nog vragen over de onrust in Amsterdam die vorige week tot een kabinetscrisis leidde. Staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane) vond het debat hierover zo "polariserend" dat ze afgelopen vrijdag besloot af te treden, waarop crisisoverleg volgde met het kabinet en de coalitiepartijen.